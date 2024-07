«Una meraviglia travolgente»: il sub nuota accanto a una balenottera azzurra alle Maldive

Video dalla rete

Un subacqueo è stato protagonista di uno spettacolare incontro ravvicinato con una balenottera azzurra al largo delle Maldive, come mostra questo video.

«Nuotare al suo fianco ci ha riempito di una meraviglia e di una gioia travolgenti. I nostri cuori sono pieni di gratitudine per l’oceano e per i momenti indimenticabili che ci regala», ha scritto il sub pubblicando il video sui social.

