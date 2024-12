Una rara orca bianca filmata al largo della California

Video dalla rete

Domenica 24 novembre, gli osservatori di balene della baia di Monterey, in California, hanno avvistato un’orca, probabilmente leucistica, soprannominata Frosty, che nuotava al largo della costa. Le riprese di Evan Brodsky del Monterey Bay Whale Watch mostrano l’orca bianca, identificata dal California Killer Whale Project come CA216C1, in viaggio con la mamma e i suoi simili. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA