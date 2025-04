Video dalla rete

Una grande sfera di fuoco ha illuminato il cielo nella notte del 10 aprile in Nuova Zelanda. È accaduto a Hawke’s Bay, nel nord dell’isola. La sfera infuocata è stata visibile per circa 8 secondi: il suo passaggio è stato immortalato da diverse videocamere puntate sul cielo per tenere traccia dei cambiamenti meteorologici.

