«Una stupida scusa», la nuova canzone di Boomdabash e Loredana Bertè: il video in anteprima

I Boomdabash e Loredana Bertè tornano con “Una stupida scusa”, il nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 16 maggio via EMI Records Italy (Universal Music Italia).

Una delle band più apprezzate nella scena contemporanea e la regina della musica italiana di nuovo insieme in un brano dal sapore reggae.

Si tratta della seconda collaborazione della band salentina con Loredana dopo il successo del precedente singolo “Non ti dico no”, certificato doppio Disco di Platino e diventato il brano più trasmesso dalle radio nel 2018.

