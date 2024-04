Una trentina di cervi morti in un burrone: la drammatica scoperta a Pontebernardo, in Val di Stura

Video dalla rete

Una drammatica scoperta qualche giorno fa, vicino alla parete delle Barricate a Pontebernardo in Alta Val di Stura nel cuneese. Un branco di 30 cervi è stato trovato morto in fondo ad un burrone, forse travolti da una valanga che si è staccata a monte e li ha sorpresi mentre si stavano spostando in una zona molto impervia e su parete ripida. O, come ipotizzano altri, ‘scivolati’ mentre erano in fuga dai lupi. «Non ci sono pericoli rispetto all’igiene pubblica e dopo un ampio confronto con i veterinari dell’Asl e i Carabinieri Forestali abbiamo deciso di non rimuoverle, cosa che avrebbe richiesto l’intervento di un elicottero con relativo alto costo. Essendo una morte naturale non è stato necessario il sopralluogo degli esperti, ma è stata sufficiente la consulenza. Invece, i Carabinieri Forestali lo hanno fatto e ci siamo confrontati. Ad oggi le carcasse sono già state il pasto di molti rapaci. Certamente ci dispiace per gli animali» ha spiegato la sindaca di Pietraporzio, Sabrina Rocchia.

