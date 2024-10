Un’animazione in 3D mostra come appariva il Colosseo nella Roma imperiale

Video dalla rete

Il Colosseo com’è oggi e com’era una volta, all’apice dello splendore dell’Impero romano. Il team di programmatori e grafici 3D che gestisce «History in 3D», un progetto specializzato nella modellazione e animazione di ricostruzioni storiche in digitale, ha realizzato questo lavoro e lo ha condiviso sui propri account social. Su Instagram la clip è stata riprodotta oltre 375mila volte in pochi giorni.

