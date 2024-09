Uno studio offre l’opportunità (da brivido) di praticare yoga con i pitoni

Video dalla rete

Uno studio di yoga di Costa Mesa, in California, Usa offre l’opportunità unica di praticare il «flow» con dei pitoni reali. In questo video, Jennifer Zhang ha documentato la sua esperienza presso LXRYOGA.

I proprietari dello studio hanno scritto di aver creato lo «snake yoga» per la loro passione per lo yoga, per i pitoni e per aiutare il maggior numero possibile di persone a «superare la paura dei serpenti attraverso il respiro».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA