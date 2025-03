Uomo armato di coltello prende un ostaggio una hostess: interviene il campione di pugilato

Video dalla rete

Un ex campione di pugilato è stato acclamato come un eroe dopo essersi offerto volontario per prendere il posto di una giovane donna terrorizzata e minacciata con un coltello da un uomo in aeroporto, prima di disarmare l’aggressore a mani nude.Un filmato scioccante ha ripreso la situazione di stallo all’aeroporto di Almaty, in Kazakistan, dove un maniaco armato di coltello ha sequestrato un’addetta alla sicurezza di 21 anni, tirandola per i capelli e minacciando di far saltare in aria l’aeroporto con una bomba che sosteneva di poter far esplodere tramite il suo telefono. Mentre la giovane Botagoz Mukhtarova, in preda al panico, urlava, Musa Abdraim, 52 anni, si è fatto avanti, offrendosi di scambiare il suo posto con lei .Abdraim, un ex campione di pugilato, ha aspettato un momento di distrazione dell’uomo armato e si è scagliato contro l’aggressore, afferrando il coltello a mani nude in una sorprendente dimostrazione di coraggio. ​Ne è seguita una lotta per sopraffare l’aggressore, prima che gli agenti di polizia e la sicurezza aeroportuale intervenissero, bloccando infine l’uomo a terra.

