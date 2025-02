Uomo caduto in un tombino salvato dai vigili del fuoco

Video dalla rete

Una mano che esce da un tombino a pochi passi dalla stazione Termini a Roma. L’ha notata un passante, Antony Niespolo, mentre camminava per la strada ed è stato richiamato dalle grida di aiuto dell’uomo che era caduto in un tombino e non riusciva a uscire. Niespolo ha ripreso in un video, poi diffuso sui social, tutta la scena e anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sono riusciti, dopo diversi tentativi, a estrare l’uomo dallo stretto tombino e gli hanno chiesto, perplessi, come fosse finito lì dentro. «Peso 40 chili, ecco come ci sono finito dentro», ha risposto il giovane incastrato spiegando che le grate erano state rimosse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA