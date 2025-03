Uomo con bandiera palestinese si arrampica sul Big Ben a Londra

Video dalla rete

A Londra la polizia è stata chiamata al Palazzo di Westminster dopo che un uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre che ospita il Big Ben. Nel video sui social media mostra un uomo a piedi nudi in piedi su una sporgenza a diversi metri di altezza della Elizabeth Tower, con in mano una bandiera palestinese. La polizia ha dichiarato di essere stata chiamata sulla scena alle 7:24 (ora locale) di sabato mattina. Un camion dei pompieri ha ora sollevato una piattaforma aerea alla stessa altezza della posizione dell’uomo sulla torre. Tre persone in piedi sulla gru sembrano impegnate a combattere con l’uomo che si trova a diversi metri di distanza da terra. «Gli ufficiali sono sulla scena e stanno lavorando per portare l’incidente a una conclusione sicura. Sono assistiti dalla London Fire Brigade e dal London Ambulance Service», ha dichiarato un portavoce della polizia londinese. Bridge Street, all’estremità nord del ponte di Westminster, è stata chiusa per consentire ai servizi di emergenza di gestire l’incidente, ha confermato la polizia. L’uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre mentre il gruppo Palestine Action ha annunciato di aver scritto «Gaza non è in vendita» sul campo da golf Turnberry di Donald Trump in Scozia.

