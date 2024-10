Uragano Milton, i danni ripresi dal drone a Port St. Lucie

Video dalla rete

(LaPresse) Dopo aver prodotto una raffica di tornado, mercoledì scorso l’uragano Milton ha colpito lo Stato americano come tempesta di categoria 3, con venti oltre i 160 chilometri orari, causando la morte di almeno dieci persone. I meteorologi ritengono che almeno 38 tornado potrebbero essere associati a Milton. In ogni caso diversi tornado si sono abbattuti in tutto lo Stato. Il Country Club Spanish Lakes vicino a Fort Pierce, sulla costa atlantica della Florida, è stato colpito in modo particolarmente duro, con case distrutte e alcuni residenti uccisi. Quando la revisione degli esperti sarà completata, Milton potrebbe entrare nella Top 10 degli uragani responsabili della creazione del maggior numero di tornado di sempre. Nelle immagini, riprese da un drone a Port St. Lucie, si vede tutta la devastazione di Milton: case completamente spazzate via, auto distrutte e alberi sradicati.

