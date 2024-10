Video dalla rete

Robert Ray, corrispondente di Fox Weather – con tanto di casco da ciclista e occhiali da vista – si regge a malapena in piedi mentre viene sferzato da venti a 160 km/h e colpito da una pioggia battente a Bradenton, in Florida. Ray è una delle decine di reporter tv che documenta in diretta dalle zone colpite dall’uragano Milton.

