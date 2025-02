Urta per sbaglio un uomo sulle scale del metrò. L’altro tira fuori un coltello

Video dalla rete

Nella metropolitana di Lione, alla stazione di Guillotière, un giovane viene urtato per sbaglio sulle scale da un uomo. Volano insulti, ma sembra tutto finito lì. E invece no. Il ragazzo, lo segue, estrae un coltello dal giubbotto e con un gesto fulmineo lo colpisce alla nuca. La vittima, incredibilmente, continua a camminare e l’aggressore, impassibile, si allontana come se niente fosse successo. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, è stato identificato e arrestato un uomo di 32 anni, che è stato denunciato alla polizia da un familiare.

