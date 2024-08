Uruguay, la difesa è disastrosa: segnano due gol nel giro di pochi secondi

Video dalla rete

Due gol in una manciata di secondi. È la strana situazione vissuta dai calciatori dell’Old Christians Club, squadra del campionato studentesco uruguaiano. Dopo aver segnato un calcio di rigore, i calciatori si sono ritrovati a centrocampo per riprendere il gioco. Complice un errore della difesa avversaria, subito si sono ritrovati in porta, per segnare un altro gol. Grazie a questa combinazione incredibile l’Old Christians ha vinto la partita per tre a due.

