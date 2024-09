Us Open, Sinner batte Medvedev: gli scambi più belli del match

Video dalla rete

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e per la prima volta in carriera giocherà una semifinale agli Us Open: 6-2 1-6 6-1 6-4 il risultato finale dopo due ore e 39 minuti di gioco. Il match contro Medvedev – terzo confronto stagionale in un Major dopo la finale degli Australian Open vinta dall’azzurro e il quarto di Wimbledon che ha sorriso al russo – è stato d’altissimo livello, molto tirato e con scambi davvero entusiasmanti.

