Usa 2024: cena elettorale da record, Trump raccoglie oltre 50 milioni di dollari

(LaPresse) Cena elettorale da record per Donald Trump in vista delle presidenziali Usa 2024. Il candidato repubblicano e la moglie Melania ospiti sabato sera a Palm Beach, in Florida, a casa del miliardario John Paulson. Il tycoon ha raccolto 50,5 milioni di dollari, il doppio dei 26 milioni incassati poche settimane fa da Joe Biden con i due ex presidenti democratici Bill Clinton e Barack Obama.

