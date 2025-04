Usa: condannata all’ergastolo attacca il suo avvocato in tribunale

Video dalla rete

Taylor Schabusiness, condannata all’ergastolo negli Stati Uniti per il brutale omicidio del suo amante, è tornata alla ribalta delle cronache dopo aver aggredito violentemente il suo avvocato durante un’udienza preliminare il 4 aprile. Durante l’udienza, la Schabusiness si è improvvisamente scagliata contro il suo avvocato, provocando il rapido intervento degli agenti.

Non si tratta di un incidente isolato: è la seconda volta che la 27enne mostra aggressività nei confronti dei suoi rappresentanti legali. Nel febbraio 2023, durante il processo per omicidio, aveva attaccato il suo avvocato difensore, Quinn Jolly, in modo ancora più violento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA