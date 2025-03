Usa, deputata Trumpiana attacca giornalista inglese: «Non ci frega niente della tua opinione, torna nel tuo Paese»

Video dalla rete

Durante una conferenza stampa, la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha avuto un acceso scontro verbale con la giornalista britannica Martha Kelner. L’episodio è avvenuto durante la sessione di domande e risposte, quando Kelner ha chiesto chiarimenti sul cosiddetto “chatgate”, un caso sollevato dal giornale «The Atlantic» riguardo alla condivisione di piani di attacco contro gli Houthi nello Yemen attraverso l’app di messaggistica Signal.

La reazione di Taylor Greene è stata immediata e aggressiva: «Aspetta, di che Paese sei?». Alla risposta della giornalista, «Del Regno Unito», la deputata ha replicato: «Ok, non ce ne frega un c… della tua opinione e dei tuoi servizi. Perché non torni nel tuo Paese dove avete un grave problema di migranti?». Kelner non si è arresa, chiedendo se Taylor Greene non fosse preoccupata per le «vite americane messe a rischio» dalla chat non protetta. La rappresentante ha risposto accusando la giornalista di non interessarsi dei confini del Regno Unito e di ignorare le donne stuprate dagli immigrati nel suo Paese.