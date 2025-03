Usa: deputato repubblicano travolto dall’ira dei suoi elettori, il comizio degenera nel caos

Video dalla rete

Un incontro pubblico ad Asheville organizzato dal deputato repubblicano Chuck Edwards, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Carolina del Nord dal 2023, si è trasformato in un vero e proprio scontro acceso, con i cittadini che lo hanno messo alle strette sulle politiche estere dell’amministrazione Trump e sulla gestione della crisi in Ucraina.

Il clima è rapidamente degenerato, con le tensioni che sono sfociate in proteste fuori dalla sala, tra cui cori contro Elon Musk: «Deportate Musk!». L’evento, tenutosi giovedì, è andato fuori controllo quando Edwards è stato bersagliato da domande pungenti da parte del pubblico.

Tutto è iniziato con un cittadino che ha incalzato il deputato con una serie di interrogativi diretti: «Sostieni l’annessione del Canada e/o della Groenlandia? E voglio solo un sì o un no, senza divagare. Non voglio sentire del tuo lavoro in ufficio, voglio solo la tua opinione chiara su questo punto.»