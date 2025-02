Usa: il motore dell’aereo in fiamme dopo il decollo, atterraggio d’emergenza a Houston

Video dalla rete

I 104 e 5 membri dell’equipaggio passeggeri su un volo United Airlines 1382 per New York City sono stati evacuati tramite scivoli e scale da un aereo di linea all’aeroporto principale di Houston domenica, dopo che un problema al motore durante il decollo ha causato fumo e incendio sull’ala destra. Non ci sono stati feriti e i passeggeri sono stati riportati al terminal. Il decollo è stato interrotto dopo che l’Airbus A319 «ha ricevuto un’indicazione su un motore», si legge nel comunicato.