Video dalla rete

Un tornado di categoria EF-1 (moderato e circoscritto) ha causato scompiglio a Jacksonville, in Florida, ribaltando un’auto. Il video mostra il tornado che fa volare un pick-up da un concessionario di auto su Beach Boulevard, mancando di poco il traffico in arrivo. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Jacksonville ha dichiarato che non ci sono stati feriti.

