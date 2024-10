Usa: pescatore trascinato via dalla corrente, salvato da un gruppo di surfisti

Video dalla rete

Il 20 ottobre un pescatore che si trovava su un molo nei pressi di Avalon, nello stato americano del New Jersey, è stato scaraventato in acqua da un’onda gigantesca. Per fortuna, sul posto si trovavano alcuni surfisti che si sono precipitati ad aiutare l’uomo. Tra loro, uno studente di infermieristica diciottenne di nome Cooper Lysinger che ha offerto la sua tavola all’uomo in difficoltà per aiutarlo a galleggiare. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA