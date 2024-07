USA, segna in uno spazio impossibile: in gol di tacco

Video dalla rete

La possibilità era minima come anche lo spazio a disposizione. Eppure Emiliano Terzaghi è riuscito a segnare un gol di furbizia. L’attaccante del Richmond Kickers, squadra del campionato USL americano, ha segnato con un colpo di tacco. Dopo un cross di un compagno e una carambola con il portiere, Terzaghi si è ritrovato il pallone spalle alla porta. Per approfittarne, l’attaccante lestamente ha toccato il pallone di tacco, realizzando il gol. Nonostante questa rete, il Richmond ha perso la partita contro il Chattanooga per tre a uno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA