Usa, Trump ai giornalisti: «Anche voi siete in pericolo mentre parlate con me»

(LaPresse) «Anche voi siete in pericolo in questo momento, mentre parlate con me. Lo sapete?». Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i cronisti venerdì dopo il suo atterraggio in New Jersey, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse preoccupato di possibili attentati contro obiettivi americani all’estero in caso di intervento militare degli Usa in Iran. «Mentre mi parlate siete in pericolo, quindi credo che dovrei andarmene. Anche voi siete davvero in pericolo, riuscite a crederci?»

