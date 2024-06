Usa, Utica (NY): agente spara a 13enne uccidendolo. Il video delle bodycam

Video dalla rete

(LaPresse) Nella serata di venerdì 28 giugno a Utica (New York), Usa, un agente di polizia ha sparato al tredicenne Nyah Mway, uccidendolo, dopo che questi avrebbe puntato una pistola giocattolo contro la sua pattuglia durante un inseguimento. Le immagini dei fatti, riprese dalle bodycam dei poliziotti coinvolti, sono state diffuse dal dipartimento di polizia della città. Secondo quanto raccontato dalla polizia, gli agenti avevano fermato Mway, insieme a un suo coetaneo, nell’ambito di un’indagine su una rapina a mano armata. Uno degli ufficiali dice ai due che deve perquisirli per assicurarsi che non abbiano armi in loro possesso ma Mway scappa immediatamente. In alcuni fotogrammi del video, su cui il dipartimento di polizia di Utica ha applicato il fermo immagine, il ragazzo in corsa sembra puntare la pistola contro gli agenti che lo inseguivano. Gli ufficiali credevano che fosse una pistola vera, ha detto la polizia, ma successivamente è stato determinato che si trattava di una replica di una Glock 17 Gen 5 con un caricatore staccabile. “Durante una lotta a terra” con il ragazzo, uno dei poliziotti ha sparato un colpo singolo che ha colpito il ragazzo al petto, ha detto il capo della polizia di Utica, Mark Williams. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli ufficiali e portato al Wynn Hospital, dove è poi morto.

