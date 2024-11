Usano l’auto come ariete per sfondare la porta e svaligiano la boutique Louis Vuitton a Parigi: il video dei ladri in azione

Video dalla rete

Una banda di ladri ha preso d’assalto nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre una boutique Louis Vuitton in boulevard Saint-Germain a Parigi. Per forzare la porta d’ingresso, hanno spiegato le autorità, i criminali hanno usato un’automobile come ariete. Sono state portate via borse, gioielli e altri oggetti di valore: l’entità del danno non è ancora stata stimata. Lo stesso negozio aveva già subito una rapina lo scorso 30 settembre, e per di più con le stesse modalità: anche in quel caso, i ladri si sono introdotti nella boutique sfondando i vetri con un’automobile.

