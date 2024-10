Va a fuoco la chiesa più antica del Cile: il momento del crollo del campanile

Video dalla rete

La chiesa di San Francesco, ridotta in cenere, si trovava nella provincia costiera di Iquique, ed era uno dei più antichi edifici di epoca coloniale del Paese. Nel video il momento drammatico in cui viene distrutta da un incendio. Dodici squadre di vigili del fuoco sono intervenute, ma non sono riuscite a salvare la struttura, per lo più in legno, come hanno riferito i media locali.Secondo il World Monuments Fund, è stata la prima chiesa cattolica costruita nel Paese ed è stata dichiarata monumento nazionale nel 1994. I funzionari regionali hanno dichiarato che non ci sono state vittime e che le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

