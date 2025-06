Vacanze in Corea del Nord? Kim Jong Un inaugura un mega resort sulla spiaggia (ma ci possono andare solo cinesi e russi)

Video dalla rete

Vacanze in Corea del Nord? Per il momento le potranno fare solo i turisti che provengono da Cina e Russia, ma, chissà, il mega resort Wonsan Kalma appena inaugurato dal dittatore Kim Jong Un, potrebbe anche aprire le porta al resto del mondo.Il resort, che si estende su un tratto di spiaggia di 4 chilometri e può ospitare 20.000 visitatori, si trova sulla costa orientale della Corea del Nord e offre hotel, ristoranti, centri commerciali e un parco acquatico. Wonsan Kalma si trova vicino al luogo in cui Kim è cresciuto ed è dove l’élite nordcoreana ha le sue ville private. ​​Proprio in occasione dell’inaugurazione, per la prima volta dopo un anno e mezzo, Kim Jong-un è apparso in pubblico con la first lady Ri Sol-ju, oltre alla figlia Ju-Ae. Ad accompagnare il leader coreano c’era anche in qualità di ospite speciale l’ambasciatore russo a Pyongyang.

