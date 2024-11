Valencia, il video dell’uomo salvato in extremis dai vicini che gli calano le corde dai balconi

Le immagini

L'uomo era stato travolto e trascinato via dalla furia dell'acqua

(LaPresse) Sono diventate virali sui social le immagini di un salvataggio in extremis durante l’alluvione che ha colpito la regione di Valencia in Spagna. Protagonista del video è un uomo, travolto e trascinato via dalla furia dell’acqua che ha invaso le strade di Albal, una delle zone più colpite dall’emergenza.

L’uomo tenta disperatamente di afferrare ogni cosa mentre alcune persone provano ad aiutarlo calando dall’alto ciò che trovano a portata. Poi, finalmente, riesce ad aggrapparsi a una corda con la quale viene issato prima che la corrente lo trascini via.

