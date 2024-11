Valencia prima e dopo il disastro: lo stesso video girato a una settimana di distanza mostra i danni causati dalla Dana

Video dalla rete

Una ragazza di Valencia, in Spagna, ha girato lo stesso video prima e dopo il passaggio dalla Dana per mostrare i danni causati dal maltempo. Nella clip a destra, la ragazza mostra la sua mise in una giornata di sole: il video è stato registrato prima della tempesta. Le strade della sua città sono pulite e in ordine. Nella clip di sinistra, invece, la stessa ragazza indossa galosce e vestiti sporchi di fango: sta ripulendo il cortile di casa invaso dall’acqua melmosa. Un’inquadratura alla strada, infine, mostra carcasse di auto e altri volontari al lavoro.

