Valeria Marini cerca di darle un bacio, ma la madre si tira indietro

Tensione palpabile a «Domenica In» tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Durante un’intervista con Mara Venier, Gianna ha espresso rammarico per aver lasciato il suo lavoro per seguire la figlia nel mondo dello spettacolo, definendo la scelta “strategicamente sbagliata”. Ha sottolineato di aver aiutato Valeria più di quanto si sappia, ma ha criticato l’esposizione pubblica dei loro problemi familiari, ribadendo che “le cose private devono rimanere tali” e mostrando fastidio per il comportamento della figlia.