Valle d’Aosta, a Cervinia si scava nel fango dopo l’alluvione

(LaPresse) A Cervinia i volontari e i soccorritori scavano nel fango dopo l’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta sabato. Una trentina gli esercizi commerciali nella via centrale della località turistica che sono stati gravemente danneggiati. Ci vorranno ancora alcuni giorni prima di tornare alla completa normalità, intanto nella località ripartono diverse attività pubbliche e private. «Strutture ricettive e negozi non danneggiati da acqua e detriti riaprono, oggi impianti di risalita regolarmente in funzione nel comprensorio», scrive su Facebook Cervino Ski Paradise, la società del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt.

