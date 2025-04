Vancouver, un’auto piomba sulla folla del festival: nel video i momenti dopo l’impatto

Video dalla rete

Il conducente di un’auto ha investito i partecipanti a un festival di strada a Vancouver, in Canada, uccidendo e ferendo un numero imprecisato di persone presenti all’evento che celebra la cultura filippina. Il veicolo è entrato in strada alle 20:14 di sabato, dove la gente stava partecipando al festival del Lapu Lapu Day.Un uomo di 30 anni di Vancouver, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sul posto. Un video pubblicato sui social media mostrava vittime e detriti sparsi su un lungo tratto di strada, con almeno sette persone immobili a terra. Un SUV nero con la parte anteriore accartocciata era visibile in alcune foto della scena. Le autorità canadesi non hanno reso noto al momento il numero di vittime: il capo della polizia Steve Rai ha dichiarato che ci sarebbe «un numero elevato di vittime» e «molti feriti».

