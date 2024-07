Vannacci degradato: «Il gruppo dei Patrioti è fluido, per me ci saranno nuove opportunità»

Video dalla rete

«Nel gruppo dei Patrioti per l’Europa non ci sono problemi ma solo soluzioni. Il gruppo si è appena formato, si deve consolidare. Andrà tutto per il meglio nei prossimi giorni».L’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, rischia di perdere la poltrona di vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa. Sulle critiche sollevate dalla delegazione francese del Rassemblement National, il generale appare in difficoltà: «Il gruppo dei Patrioti è fluido, per me ci saranno nuove opportunità così come avviene da ogni sconfitta o da ogni criticità».

