Vannacci presenta il suo libro, dalla platea il generale Pappalardo lo appoggia: «Questo sistema ha paura di te…»

Sabato scorso, teatro Astra, Vicenza. Sul palco ci sono il generale Roberto Vannacci, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani e la show girl Michela Morellato, organizzatrice dell’evento. Viene presentato il secondo libro di Vannacci, “Il coraggio vince”. Dalla platea si alza in piedi il generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, in congedo dal 2006,al quale il ministero della Difesa ha tolto i gradi nel 2021 per motivi disciplinari (aveva fondato il movimento dei gilet arancioni che durante la pandemia contestava le restrizioni anti-Covid): “Questo sistema ha paura di te… – dice indicando a Vannacci – Non è possibile che ti sottopongano a un interrogatorio… Questi cialtroni che hanno distrutto l’Italia negli ultimi 30 anni… finalmente c’è un militare che alza la testa e parla liberamente… Il regolamento di disciplina militare dice che si applica ai militari che svolgono attività di servizio, ti hai scritto il libro mentre svolgevi attività di servizio? No…. A coloro che sono in caserma, tu l’ha scritto in caserma? No… A coloro che vestono un uniforme, tu vestivi un’uniforme? No… perché ti devono rompere i c….?”.

