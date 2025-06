Vanoni riceve la laurea ad honorem dalla Statale: «Sono una cialtrona: ma i miei genitori sarebbero impazziti di gioia a sapermi laureata»

Video dalla rete

(LaPresse) L’Università Statale di Milano ha consegnato una Laurea Honoris Causa ad Ornella Vanoni , un diploma magistrale in Musica, Cultura, Media e Performance. In un’ aula magna gremita, l’artista 91enne ha ricevuto l’attestato vestita di tutto punto, con il mantello nero. la fascia blu e il tocco in testa. Visibilmente emozionata, Ornella Vanoni ha raccontato alla platea le tappe della propria vita e della propria carriera che l’hanno portata fino all’importante riconoscimento accademico. Nelle prime file, a supportarla, anche la senatrice a vita Liliana Segre, Marco Travaglio, il musicista Mario Lavezzi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA