Vasco Rossi attacca Matteo Salvini dal palco del suo concerto: «Basta poco per essere ignoranti come lui»

Durante le tappe del suo tour a Milano e a Bari, Vasco Rossi si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini. Il rocker di Zocca ha citato il ministro delle Infrastrutture in alcuni passi di un suo brano. «Basta poco per essere intolleranti – ha cantato, aggiungendo poi – ditelo a Salvini». Il riferimento al leghista ha suscitato un boato di approvazione in platea: «basta poco, basta esser solo un po’ ignoranti: sempre a Salvini eh». Il video della sua performance è diventato virale sui social network.

