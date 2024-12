Vaticano, inaugurati il presepe e l’albero di Natale in piazza San Pietro

Video dalla rete

Inaugurati in Piazza San Pietro il gigantesco albero di Natale multicolore e il presepe. La cerimonia è stata presieduta da prelati vaticani e autorità regionali italiane delle città. Le figure della natività sono state realizzate nella città di Grado, una piccola cittadina insulare nel Friuli Venezia Giulia, tra Venezia e Trieste. Mentre il maestoso abete rosso di 29 metri proviene dalle foreste di Ledro, in Trentino. L’inaugurazione del presepe e dell’albero dà il via al periodo delle feste, che coincide anche con l’inizio dell’anno giubilare, per il quale si prevede che milioni di pellegrini giungeranno nella città eterna.

