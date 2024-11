Vendita record del dipinto con l’intelligenza artificiale che ritrae Alan Turing

Video dalla rete

(LaPresse) Il ritratto di Alan Turing realizzato da un robot umanoide è stato venduto alla cifra record di 1,2 milioni di euro (un milione di sterline). L’opera che ritrae il matematico considerato padre dell’informatica era all’asta da Sotheby’s: il ritratto di Turing, realizzato con tecniche miste, è un punto di contatto tra innovazione tecnologica e celebrazione del passato. Ai-Da utilizza telecamere installate negli occhi e un braccio robotico mosso da algoritmi di intelligenza artificiale.