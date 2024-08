Venditti, altra “gaffe” storica. Nel 2019 disse dal palco: «Ma perché Dio ha fatto la Calabria? Lì non c’è niente»

Video dalla rete

Dopo le polemiche innescate dagli insulti rivolti a una fan disabile durante un concerto a Barletta, riappare il video del 2019. Il cantautore sarà stasera in concerto a Catania

Dopo le polemiche innescate dagli insulti rivolti a una fan disabile durante un concerto a Barletta, sono tornate virali sui social network le immagini di un’altra gaffe di cui si è reso protagonista il cantautore romano Antonello Venditti. Nel 2019, durante un concerto in Sicilia, il cantante si era chiesto dal palco: «Ma perché Dio ha fatto la Calabria? Lì non c’è niente». Affermazioni che avevano suscitato lo sdegno di molti calabresi e non solo. «Spero almeno facciano il Ponte, così la Calabria esisterà», aveva rincarato la dose salvo poi ritrattare in successive dichiarazioni rese alla stampa: «È stato un equivoco – disse -, al concerto ho persino dedicato una canzone-preghiera alla Calabria, ‘Stella’. Amo moltissimo quella terra».

