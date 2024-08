Venezia, 10 minuti di applausi e Angelina Jolie si commuove

Video dalla rete

Al temine della proiezione del film «Maria» in cui Angelina Jolie interpreta Maria Callas, il pubblico ha tributato all’attrice un lunghissimo applauso, circa dieci minuti. Le immagini riprese in quel momento mostrano una Angelina Jolie evidentemente molto commossa che non riesce a trattanere le lacrime e cerca conforto nell’abbrccio di Pierfrancesco Favino, che nel film diretto da Larrain interpreta il maggiordomo di Maria Callas.

