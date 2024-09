Venezia, George Clooney interviene a rialzare un fotografo caduto sul red carpet

Video dalla rete

Clooney, elegantissimo in smoking nero è stato accompagnato dalla moglie Amal, radiosa in un abito color ocra, alla mostra del Cinema di Venezia. La coppia è sul red carpet di Wolfs – Lupi solitari, il film che Clooney ha girato assieme all’amico Brad Pitt, anche lui in Laguna con la fidanzata Ines De Ramon.Improvvisamente un fotografo perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. La star di Hollywood non ci pensa due volte a voltarsi e a soccorrerlo, assistito dalla moglie.

