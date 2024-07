Venezuela, il fuorigioco è «creativo»: segnalato in diagonale

Video dalla rete

Cosa non si farebbe per giustificare un risultato favorevole? È ciò che è avvenuto in Venezuela tra Puerto Cabello e Portuguesa. Alla squadra di casa è stato annullato un gol per fuorigioco. In tv però la decisione dell’arbitro è stata messa in discussione, riproponendo il replay dell’azione e disegnando una linea del fuorigioco totalmente inventata. La direzione infatti è stata tracciata in obliquo, apparentemente per tenere in gioco l’autore del gol e quindi criticare la decisione dell’arbitro. La partita è finita zero a zero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA