Venezuela, tiktoker ucciso durante una diretta: denunciava bande criminali

Video dalla rete

(LaPresse) Orrore in Venezuale. Uomini armati hanno ucciso durante una live su TikTok un famoso influencer Gabriel Jesús Sarmiento. L’uomo stava trasmettendo domenica sera a Maracay, nello Stato di Aragua, quando gli aggressori sono entrati nella sua abitazione.

Al momento dell’attacco, l’influencer stava denunciando bande criminali come “El Tren de Aragua” e “El Tren del Llano”, oltre a funzionari di polizia presumibilmente coinvolti in atti di corruzione. L’incidente ha sconvolto i suoi seguaci, che hanno assistito in tempo reale a parte dell’aggressione. La trasmissione è stata bruscamente interrotta dopo che si sono sentite urla e spari, riferisconi i media venezuelani