Vento a 230 km/h: le immagini del ciclone nell’isola di Reunion

Video dalla rete

Da oggi, venerdì 28 febbraio, è allerta rossa sull’Isola di Reunion, dipartimento francese al largo del Madagascar nell’Oceano Indiano, dopo che il ciclone Garance è arrivato nell’isola portando raffiche di vento fino a 234 km/h. Un vento che ha sradicato alberi e causato diversi danni, come mostra il video girato a Saint-Denis, la capitale dell’isola. Che Garance avrebbe toccato l’isola in questo venerdì era previsto, tant’è che erano già state disposte misure protettive per la popolazione.