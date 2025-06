«Vergogna, non ti voglio più vedere qui». Insulti all’assistente in sala operatoria, un chirurgo di Tor Vergata sotto accusa

Video dalla rete

Insulti all’assistente, urla e poi la minaccia «non ti voglio più vedere qui» . Il tutto in sala operatoria mentre era in corso un intervento.

È accaduto al Policlinico di Tor Vergata e ora il presidente della Regione Lazio Rocca promette sanzioni nei confronti del medico.

«Abbiamo convocato la commissione disciplinare per la prossima settimana. Spero che faccia altrettanto l’Ordine dei medici: questo chirurgo che ha pronunciato certe frasi e picchiato la sua assistente non deve più entrare in sala operatoria nè entrare in contatto con gli studenti», spiega il governatore

