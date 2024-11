«Via di qui!», a Tembury Wells il muro di contenimento cede e in meno di un minuto la città è allagata

Video dalla rete

Il filmato mostra l’esatto momento in cui un muro anti-alluvionale è crollato lo scorso 24 novembre nella piccola città di Tembury Wells, nel Regno Unito, e ha provocato un vasto allagamento. «Via di qui!», grida un uomo, e in meno di un minuto il torrente d’acqua si riversa tra le vie della città. Il crollo del muro anti-alluvionale, riporta Storyful, è crollato in seguito al passaggio della tempesta Bert che ha colpito la zona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA