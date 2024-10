La guerra

L'attesa in un videoracconto dalla città Ucraina

Bombe ed edifici distrutti e l’attesa per l’attacco via terra. Così la città di Pokrovsk in Ucraina aspetta l’attacco dei russi. «Ma riusciremo a resistere». Il videorraconto dell’inviato del Corriere della Sera

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA