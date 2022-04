“Solo per te, io canto questa canzone, che batte forte il mio cuore, Catania unico amore! Oooooh, solo per te, io canto questa canzone, che batte forte il mio cuore, Catania unico amore Catania unico amore” è uno dei cori intonati dati tifosi rossazzurri accorsi numerosi oggi a Torre del Grifo per l'ultimo saluto al Calcio Catania, escluso ieri dal calcio professionistico con svincolo dei tesserati. (video da Facebook/Gianluca Di Marzio)

