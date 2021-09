A proposito del video in cui, all’uscita dal campo dopo Juve-Milan, in cui Massimiliano Allegri era furioso con la sua squadra («porca tr.... e vogliono giocare nella Juve»), il tecnico oggi ha spiegato: «Anche io sono umano e il riferimento era per chi entra dalla panchina: bisogna sempre farsi trovare pronti, chi entra deve essere determinante perché non possiamo rischiare di giocare in dieci».



